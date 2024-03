Aspi: in aumento spesa investimenti e manutenzione, traffico 2023 +3,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state avviate le attività relative ad interventi di ammodernamento di primaria importanza per il Paese, tra i quali a Genova il tunnel subportuale, primo tunnel sottomarino in Italia ed è stato raggiunto l’obiettivo di 2.900 assunzioni previsto nel Piano di trasformazione 2021-2024 (1.100 risorse nel solo 2023). È stato rafforzato l’impegno in ambito sostenibilità anche con la Carta degli impegni Esg di Autostrade per l’Italia, in linea con la visione strategica del gruppo. Inoltre, è stato completato il piano per la realizzazione a cura di Free To X di 100 stazioni di ricarica ad alta potenza in altrettante aree di servizio, portando a circa 50 km la distanza tra una stazione di ricarica e l’altra. Infine, è stato ulteriormente consolidato il legame fra sostenibilità e strategia finanziaria: con le ultime emissioni di febbraio 2024, l’ammontare di risorse finanziarie sostenibili ha raggiunto circa 6 miliardi di euro. (Rin)