Governo: Mantovano guida delegazione italiana a sessione Commissione stupefacenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario Mantovano ha avuto modo, negli interventi e negli incontri, di rimarcare la forte attenzione del governo italiano sul tema droghe, dipendenze, abusi e comportamenti a rischio, evidenziando l’impegno assunto con la recente approvazione e presentazione del Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici, in base ai principi del fare rete per tutelare la salute e che non esiste un diritto a drogarsi ma il dovere di prevenire e combattere i danni provocati dalle droghe. Mantovano ha poi annunciato l'impegno del governo per il finanziamento di 120.000 euro alle attività di prevenzione Unodc e ribadito il favore all’entrata in vigore del regolamento di Euda, nuova Agenzia dell’Unione Europea sulle droghe. La Cnd è un organismo delle Nazioni Unite che guida l’azione internazionale contro la droga, ha sede a Vienna e si riunisce una volta all’anno nel mese di marzo. La delegazione italiana è composta da rappresentanti di Presidenza del consiglio, dipartimento Politiche antidroga, ministero dell’Interno e ministero della Salute. (Com)