Imprese: a Milano la seconda edizione degli Assolombarda Awards 2024 (2)

- “L’Associazione, anche quest’anno, valorizza l’orgoglio industriale e il ‘fare impresa’, premiando le realtà del nostro tessuto produttivo che contribuiscono a rendere sempre più competitivo il nostro territorio e l’intero Paese - ha dichiarato il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, nel suo intervento di apertura - . L’Italia è, oggi, la seconda manifattura d’Europa, oltre che il quinto Paese al mondo e il secondo dell’Occidente per surplus manifatturiero con l’estero. Una circostanza che è legata all’impegno quotidiano delle nostre aziende che, attraverso le filiere, trainano l’economia nazionale. Imprese che, con i loro risultati straordinari, hanno permesso al Pil lombardo di segnare +5,5 per cento a fine 2023 rispetto al pre-Covid, ben più dei principali benchmark europei come Baden-Württemberg (-1 per cento) e Cataluña (+1,1 per cento). Con gli 'Assolombarda Awards’, esaltiamo, inoltre, gli asset di sviluppo cruciali per condurre le nostre imprese sui mercati globali. Il filo conduttore di questi pilastri è la capacità di innovare e di fare sempre un gioco di squadra per affrontare con concretezza e lungimiranza la grande sfida della doppia transizione, ecologica e digitale”. (segue) (Rem)