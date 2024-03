Imprese: a Milano la seconda edizione degli Assolombarda Awards 2024 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine dell’evento il presidente Spada, parlando dell’investimento del governo da un miliardo per l’emergenza artificiale ha spiegato che “un miliardo per l’intelligenza artificiale in questo momento “è un primo passo, ma per affrontare una sfida così importante per tutto il tessuto imprenditoriale italiano i finanziamenti che abbiamo bisogno sono sicuramente maggiori”. ”Quello che abbiamo sempre chiesto - ha ricordato - è quello di avere un fondo europeo che abbia una capienza tale che si possa paragonare a Cina e Stati Uniti per affrontare una sfida che è il futuro della digitalizzazione dei prossimi anni”. Spada si è inoltre detto preoccupato dalla crisi del canale di Suez: “Il canale di Suez è una situazione che stiamo monitorando da prima della fine dell’anno”, ha spiegato Spada - Siamo preoccupati perché questo comporta un aumento del prezzo dei noli che si sono già quadruplicati in questo periodo, ma soprattutto anche un allungamento dei tempi. Di conseguenza è una crisi che monitoriamo molto da vicino e speriamo abbia una soluzione”. (Rem)