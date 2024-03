Aspi: Botella Rodriguez nuovo componente Cda dopo dimissioni Gordon Ian Winston Parsons

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nella riunione odierna ha anche nominato per cooptazione il dottor Ignacio Botella Rodriguez, quale nuovo componente del Consiglio di amministrazione, in sostituzione del dimissionario dottor Gordon Ian Winston Parsons. Il consigliere Botella Rodriguez – rende noto la società – è stato inoltre nominato componente del comitato Environmental, Social and Governance & Health and Safety e del Comitato Grandi Opere. (Rin)