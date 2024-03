Italia-Argentina: giro di boa del tour mondiale, il "Vespucci" arriva il 17 a Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- È atteso per domenica 17 marzo l'arrivo a Buenos Aires del "Vespucci" il veliero della Marina Militare italiana in viaggio per il mondo dal 1 luglio. Il Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, rimarrà nella capitale argentina fino al 21 marzo, forte di un nutrito calendario di iniziative per far conoscere la cultura e le eccellenze italiane nel mondo. La tappa di Buenos Aires, dal valore simbolico "unico", si legge un una nota, da avvio alla seconda fase del Tour Mondiale del Vespucci, che è iniziato dal porto di Genova e si concluderà nel 2025. Una iniziativa fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto: “in ogni nazione non arriverà solo la nave più bella del Mondo, ma l’Italia”, aveva detto il ministro salutando, dal porto di Genova, la partenza di un viaggio che coniuga la tradizionale attività formativa degli allievi Ufficiali e la promozione delle eccellenze del Made in Italy nei porti oggetto della campagna. (segue) (Res)