Italia-Argentina: giro di boa del tour mondiale, il "Vespucci" arriva il 17 a Buenos Aires (2)

- In occasione della sosta a Buenos Aires, l’Amerigo Vespucci aprirà le porte alle autorità e alla comunità locale, che potrà anche partecipare a numerosi eventi organizzati nello spazio espositivo “Villaggio Italia”, dove confluiranno le attività dei singoli Dicasteri coinvolti affinché il giro del mondo diventi vetrina del Made in Italy ed elemento propulsivo per l’economia e la cultura italiana. Un’opportunità importante anche per le realtà imprenditoriali italiane in Argentina. Il programma di eventi prevede concerti, mostre e proiezioni cinematografiche e permetterà di valorizzare l’immagine dell’Italia e il profondo legame esistente con l’Argentina. Inoltre, in finestre orarie determinate, il pubblico potrà salire a bordo e visitare la nave Vespucci. (Res)