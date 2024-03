Bei: 30 milioni per costruzione centro anziani nel Bressanone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse fornite dalla Bei saranno veicolate in cinque tranche alla società Centro anziani sovra­comunale Bressanone-Varna-Luson Scarl, fondata a questo scopo dal consorzio comunale. Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei, ha commentato: "Il finanziamento della Bei mira a contribuire ad affrontare la sfida demografica dell'invecchiamento della popolazione europea, fornendo una soluzione concreta e sostenibile alla carenza di posti letto di lunga degenza per gli anziani. Con un forte impegno per l'efficienza energetica e l'ambiente, il centro di assistenza per gli anziani di Bressanone, Varna e Luson rappresenta un modello per future iniziative di sviluppo sostenibile nel settore della sanità da replicare in tutto il Paese". Per i sindaci coinvolti Andreas Jungmann (Bressanone), Andreas Schatzer (Varna) e Carmen Plaseller (Luson) "la scelta della Bei di sostenere il progetto è una conferma dell'importanza del nuovo Centro anziani per le comunità coinvolte: uno spazio all'insegna dell'innovazione, dell'inclusione e dove le categorie più fragili della comunità sono in grado di vivere appieno la socialità e la propria autonomia". (segue) (Com)