- "Smentiamo categoricamente qualunque perplessità, come riportato da alcuni organi di informazione, su Domenico Lacerenza, una scelta che ci trova uniti nella sfida alla mala-gestione del centrodestra". E' quanto si legge in una nota di Arnaldo Lomuti, coordinatore del M5s Basilicata, in merito alle prossime elezioni Regionali. (Com)