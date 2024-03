Israele: il Likud al senatore Usa Schumer, "siamo una democrazia, non Repubblica delle banane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele “è una democrazia indipendente e orgogliosa che ha eletto il primo ministro Netanyahu, non una Repubblica delle banane”. E’ quanto si legge in una nota del partito Likud, guidato da Benjamin Netanyahu, in risposta alla richiesta del leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti, il democratico Chuck Schumer, di sostituire il primo ministro di Israele, andando a nuove elezioni, perché “rappresenta un ostacolo alla pace”. “Il primo ministro Netanyahu conduce una politica determinata che è sostenuta dalla stragrande maggioranza della popolazione”, afferma il Likud. Inoltre, "contrariamente alle parole di Schumer, l'opinione pubblica israeliana sostiene una vittoria completa su Hamas, rifiuta qualsiasi dettame internazionale volto a creare uno Stato terroristico palestinese e si oppone al ritorno dell'Autorità nazionale palestinese a Gaza". “Ci si aspetta che il senatore Schumer rispetti il governo eletto di Israele e non lo indebolisca. Questo è sempre vero, ma lo è ancora di più in tempo di guerra”, conclude la nota. (segue) (Res)