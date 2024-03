Sanità: Vaia su dengue, potenziamo azioni di vigilanza e controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero Salute, Francesco Vaia, a integrazione della circolare del 14 febbraio 2024, ha firmato oggi una ulteriore circolare sulle misure di vigilanza sanitaria nei confronti del virus della dengue. "In Italia non c'è alcun allarme dengue, come ha già ribadito il ministro, Orazio Schillaci - osserva Vaia -. Abbiamo il dovere di prevenire ed evitare quindi che l'Aedes aegypti, maggiore responsabile della trasmissione della malattia dengue, possa attecchire in Italia. A tal fine con questa circolare attiviamo ulteriori azioni di controllo nei punti di ingresso del Paese, in particolare sugli aeromobili e sulle navi che arrivano dalle aree ad alta incidenza o a rischio, secondo l'elenco delle agenzie sanitarie internazionali. I nostri operatori delle Usmaf, attivi in porti e aeroporti, verificheranno che siano messe in campo adeguate azioni di profilassi quali ad esempio la disinsettazione e la disinfestazione e, ove necessario, le prescriveranno". (Rin)