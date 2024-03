Municipio Roma XIII: Battaglia (Pd), bene mozione su ex Campari, nuova vita per immobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprime soddisfazione per la mozione approvata oggi dal consiglio del Municipio Roma XIII, che prevede la gestione pubblica dell'ex fabbrica Campari nel quartiere di Montespaccato, la presidente della commissione Cultura di Roma, Erica Battaglia. In una nota Battaglia spiega: "Dopo 20 anni di attesa la cittadinanza si riappropria finalmente di un importante spazio pubblico da destinare ad attività culturali, eventi e iniziative, un vero e proprio centro polifunzionale e culturale a disposizione di cittadini, comitati e associazioni. Un risultato importante dell'amministrazione municipale guidata dalla presidente Sabrina Giuseppetti con cui mi congratulo: ospite gradita peraltro nella Commissione Cultura di ieri dove, alla presenza di Biblioteche di Roma, aveva palesato questo grande obiettivo che valorizza un'intera comunità". (Com)