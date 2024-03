Eni: nel piano 2024-2027 dividendo sale a un euro, investimenti per 27 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale la remunerazione agli azionisti: il dividendo proposto per il 2024 è pari a 1,00 euro per azione, in aumento di oltre il 6 per cento e il buyback è fissato a 1,1 miliardi di euro. Gli investimenti, invece, calano del venti per cento, attestandosi a 27 miliardi di euro nell’arco di Piano tra il 2024 e il 2027. Eni conferma inoltre dismissioni pari a 8 miliardi di euro. È quanto emerge dal Capital Markets update di Eni, che si è svolto oggi nella sede milanese a San Donato. La politica di remunerazione di Eni “è fortemente competitiva, implicando al prezzo corrente dell’azione un rendimento del 9 per cento” ha affermato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. (segue) (Rem)