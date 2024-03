Eni: nel piano 2024-2027 dividendo sale a un euro, investimenti per 27 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, nel Piano 2024-2027, intende distribuire tra il 30-35 per cento del Cffo annuale attraverso dividendi e buyback, in aumento rispetto al precedente 25-30 per cento. “Incrementiamo la quota di distribuzione agli azionisti, il dividendo 2024 a essa associato e in presenza di upside aumentiamo la quota della generazione di cassa incrementale destinata alla remunerazione” ha spiegato Descalzi. “Tutti” i principali indicatori economici e finanziari “denotano crescita e solidità” dunque, ha aggiunto l’ad, questo “ci consente di migliorare in misura sostanziale la nostra politica di remunerazione”. (segue) (Rem)