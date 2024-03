Eni: nel piano 2024-2027 dividendo sale a un euro, investimenti per 27 miliardi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enilive, Plenitude, Ccs e le attività di Novamont/biochimica “rappresentano nel loro complesso un portafoglio di soluzioni di business in grado di soddisfare la domanda di prodotti sempre più decarbonizzati da parte dei nostri clienti. Questi business diventeranno leve di generazione di cassa sempre più importanti e contribuiranno a diversificare e accrescere in modo significativo il valore di Eni” ha affermato Descalzi. “Stiamo aumentando significativamente la nostra generazione di 4 cassa, anche attraverso la diversificazione delle fonti, la riduzione dei rischi e l’espansione in nuove aree di opportunità legate alla transizione. A sostegno di questo, stiamo valorizzando il nostro ampio portafoglio di attività in modo disciplinato, bilanciando gli investimenti con maggiori ritorni per gli azionisti”. E sul tema della transizione, l’ad è stato chiaro: “E’ un cambiamento non può vivere di sussidi, aiuti e incentivi. La transizione deve vivere nel mercato, se non diventa un fatto industriale, un business dove qualcuno vuole investire. La transizione deve produrre redditi e occupazione”. (segue) (Rem)