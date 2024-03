Eni: nel piano 2024-2027 dividendo sale a un euro, investimenti per 27 miliardi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma Plenitude è al centro delle discussioni anche per quanto riguarda la possibile quotazione in Borsa, che per quest’anno non sembra ancora possibile. Oggi, ha risposto l’ad ai giornalisti, “la situazione non è tranquilla, il mio intento è dare valore, non voglio ridurlo facendo una mossa azzardata”. Quindi “quando il mercato sarà a posto”. Descalzi ha sottolineato che il mercato favorevole “non c’è, con la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente, le situazioni di mercato sono ancora molto agitate” e “chiaramente io voglio valorizzare Plenitude” ha spiegato l’ad, ipotizzando una situazione più favorevole nel 2024 o “probabilmente nel 2025 la situazione sarà meno agitata ma più prevedibile per raggiungere questo obiettivo, anche per Enilive che seguirà un percorso molto largo” ha concluso l’ad. Nel Piano, l’Ebitda pro-forma di Plenitude ammonta a 2 miliardi di euro nel 2027 (oltre il doppio rispetto al 2023). La capacità installata di energia rinnovabile sarà pari a 4GW nel 2024 ed è prevista più che raddoppiare a oltre 8 GW al 2027. (Rem)