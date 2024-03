Haiti: ufficio Henry alla "Cnn", solo primo ministro può incaricare consiglio presidenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Consiglio presidenziale, l'organismo che dovrebbe governare Haiti fino alla definizione di una nuova struttura di potere, possono essere nominati solo dal primo ministro uscente, Ariel Henry. Lo ha detto alla "Cnn" l'ufficio dello stesso Henry, specificando che il processo di transizione accordato a inizio settimana, dopo settimane di violente proteste, dovrà comunque svolgersi "secondo Costituzione". "Stando alla Costituzione haitiana, solo il primo ministro e il suo gabinetto possono nominare il Consiglio presidenziale", ha detto il consigliere speciale di Henry, Jean Junior Joseph. Il primo ministro "ha reso nota la patriottica intenzione di dimettersi, ma la cosa deve essere fatta con ordine", ha detto il consigliere ricordando l'impegno assunto lunedì da Henry, a seguito di un vertice speciale dei Paesi della comunità dei Caraibi, Caricom. "Non lasceremo che il Paese sia guidato da un gruppo di persone senza neanche seguire le procedure. Siamo un Paese in crisi ma dobbiamo comunque rimanere nel perimetro della legge e dare il buon esempio", ha aggiunto Jean Junior Joseph. (Was)