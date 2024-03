Fisco: Boccia (Pd), riforma? E' solo propaganda, riducono sanità, scuola e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Prima smontano il Paese, anche sul piano fiscale, imponendo un’idea dell’autonomia che anziché rafforzare l’unità nazionale spacca l’Italia, aumentando le diseguaglianze non solo tra Nord e Sud ma tra aree interne e con maggiori disagi e le aree più sviluppate del Paese; e vale anche qui in Veneto, come ho detto spesso, pensando ad aree come il bellunese e non solo. Ma, nel caso della riforma fiscale, il governo, anche con le dichiarazioni della presidente del Consiglio Meloni, mina la sostenibilità sociale". Lo ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori del Partito democratico, conversando con i giornalisti al termine del dibattito a LetExpo organizzato a Verona da Alis. "Le risorse servono a tutti i governi ed è indubbio; alla fine il governo Meloni sul fisco fa solo propaganda ma poi tornano con le ricette solite della destra. Aboliscono a parole tutto per non abolire nulla, ma sullo sfondo aumenta la sfiducia verso l’amministrazione dello Stato. Strizzano solo l'occhio a elusori ed evasori. Ma un accordo serio che permetta una pianificazione fiscale alle imprese, imprenditori e professionisti, lo avremmo discusso e sostenuto noi per primi. Ma non c’è mai stato. Questa è solo un’inutile scorciatoia", ha aggiunto. (segue) (Rin)