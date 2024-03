Fisco: Boccia (Pd), riforma? E' solo propaganda, riducono sanità, scuola e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi esaltano la fatturazione elettronica, dimenticando che è stata introdotta dal centrosinistra e dal Pd, mentre Meloni e Salvini facevano i comizi contro. Abbiamo bisogno di allargare la base imponibile per abbassare la pressione fiscale. La destra fa esattamente il contrario. Restringe la base imponibile e offre a ogni categoria una ricetta à la carte, aprendo trattative con ogni gruppo sociale. Ma così non si costruisce coesione ma solo sfiducia collettiva. Nessuno pensa che le tasse siano belle ma difenderò sempre l’onorabilità di un gigante come Padoa Schioppa che diceva altro e dava l’esempio. Fu un grande Ministro dell’economia che diede un grande contributo al Paese. Certamente i tagli alle pensioni fatti dal Governo Meloni, così come quelli alla sanità, sono ancora più orrendi e agli italiani che, onestamente, pagano le tasse lo Stato deve garantire servizi pubblici adeguati", ha concluso Boccia. (Rin)