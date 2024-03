Sociale: giunta Roma approva adesione a rete città impegnate in contrasto tossicodipendenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina, su proposta dell'assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari, ha approvato la delibera di adesione di Roma Capitale alla rete delle città italiane per una politica innovativa sulle droghe, denominata "Elide". Lo riferisce in una nota l'assessorato alle Politiche sociali di Roma. "Si tratta – spiega l'assessora Funari - di mettere in condivisione, tra tutte le città italiane aderenti, esperienze e best practice nella gestione del fenomeno di dipendenza, anche per promuovere azioni informative e di sensibilizzazione della popolazione. È prevista, ad esempio, l'istituzione di un Tavolo Tecnico permanente sulle Dipendenze con molteplici obiettivi, tra cui l'avvio di un processo costante di monitoraggio e ricerca. Il fenomeno della dipendenza da sostanze psicotrope è radicalmente cambiato". (segue) (Com)