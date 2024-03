IA: Spada (Assolombarda), miliardo è primo passo, servono finanziamenti maggiori da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un miliardo per l’intelligenza artificiale in questo momento “è un primo passo, ma per affrontare una sfida così importante per tutto il tessuto imprenditoriale italiano i finanziamenti che abbiamo bisogno sono sicuramente maggiori”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada a margine degli Assolombarda Awards in. Corso a Milano. ”Quello che abbiamo sempre chiesto è quello di avere un fondo europeo che abbia una capienza tale che si possa paragonare a Cina e Stati Uniti per affrontare una sfida che è il futuro della digitalizzazione dei prossimi anni”, ha concluso (Rem)