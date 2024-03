Municipio Roma VI: Celli, condanna per parole presidente Franco verso Anpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma VI Nicola Franco "dovrebbe ricordare che è il presidente di tutti ed è chiamato ad assumere sempre un profilo istituzionale consono al suo ruolo. Nella seduta del consiglio del Municipio VI che si è tenuta oggi ha avuto un atteggiamento irriguardoso verso l'Anpi, parlando di 'fasciofobia' e 'partigiani criminali'. L'Anpi rappresenta tutte le donne e gli uomini protagonisti della Resistenza e che hanno combattuto per un'Italia libera e democratica fondata sui valori dell'antifascismo". Lo dichiara in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Proprio questo spirito ha spinto l'Anpi a chiedere di intitolare il parco di via Celio Caldo a Torre Angela alle staffette partigiane - aggiunge Celli -. Il presidente Nicola Franco ha invece voluto sostenere Azione Frontale, un gruppo apertamente neo fascista, facendo approvare una mozione per intitolare l'area a Cossetto e Ghersì. Da parte nostra continua l'impegno per affermare e difendere sempre i principi costituzionali, unico nostro riferimento".(Com)