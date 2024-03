Napoli: dalla Bmt la ricetta per turismo di qualità, puntare su ospitalità e formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo è il “settore economico più resiliente oltre che più umano che esiste. La ripresa c'è stata soprattutto al Sud, che si è dimostrato non solo molto resiliente ma anche molto creativo e ha confermato che l'ospitalità è mediterranea”. Alessandra Priante, neo presidente dell'Enit spa, ha spronato l’Italia e le singole comunità a investire nella qualità dell’accoglienza per un turismo di qualità e lo fa in occasione dell’inaugurazione della Borsa mediterranea del turismo ospitata nella Mostra d’oltremare. Una fiera dai grandi numeri, che diventa momento di incontro di tutti gli operatori del settore che hanno invaso il Padiglione e la città: oltre 150mila gli operatori che sino a sabato animeranno la Bmt. La fiera diventa così anche occasione di analisi. Priante si è soffermata sul momento di primavera del Sud dove non solo si conferma “il trend positivo”, ma “possiamo annunciare che il Meridione sta diventando una vera e propria best practice non solo per il resto d'Italia ma anche per i Paesi del Mediterraneo”. E, stringendo ancora di più l’obiettivo, nel Mezzogiorno “la Campania - ha osservato l’assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci - è una regione vincente dal punto di vista turistico”. “In questo momento siamo la regione italiana maggiormente al di sopra della media nazionale per una serie di asset fondamentali come quelli del turismo culturale, enogastronomico, del turismo naturalistico - ha sottolineato -. E questo è il frutto di una “una scelta fatta per tempo, ossia di fare una programmazione turistica seria” che passa attraverso la creazione di “un turismo umanistico, centrato sulla persona, sulla relazione, sull’empatia”, e su “una accoglienza diffusa ma molto governata e disciplinata”. “Ci siamo mossi in una logica di legalizzazione, uno dei punti di approfondimento della Borsa sarà sulla legalità”, ha aggiunto Casucci. (segue) (Ren)