Napoli: dalla Bmt la ricetta per turismo di qualità, puntare su ospitalità e formazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore ha poi ricordato che contestualmente ci si è mossi “in una logica di sperimentazione di nuovi percorsi”. “Stiamo preparando una serie di iniziative a partire dal Museo Diocesano diffuso, che sta partendo nella città di Napoli, per formare i giovani che si muovono nella direzione di una professionalizzazione iniziale - ha anticipato -. Crediamo nell'impegno dei giovani napoletani e campani affinché si dedichino al turismo l'unica nostra vera risorsa”. Un’attenzione particolare da parte della Regione Campania è riservata alle aree interne e alle isole: “Stiamo lavorando prevalentemente su quelle zone per un dialogo con il turismo della costa altrimenti, quest'ultimo, non sarà più in grado di reggere il peso dei flussi - ha concluso Casucci -. Un discorso che vale per Capri, Positano, Amalfi, Sorrento; se non creiamo condizioni per pacchetti turistici integrati e pluridimensionali andremo in difficoltà”. A lavoro anche il Comune di Napoli, che punta sullo scambio di esperienze con altre grandi città italiane per migliorare la propria offerta: “Noi come Comune di Napoli abbiamo voluto che si svolgesse la tappa napoletana della rete delle grandi destinazioni del turismo proprio qui, in questi giorni - ha spiegato l’assessore comunale al Turismo Teresa Armato -. Stanno arrivando gli assessori delle città che fanno parte di questa rete, tra le quali Venezia, Firenze, Milano e Roma. Ci confronteremo con le esperienze di queste grandi città, per capire quali sono gli strumenti, le strategie da attuare per fare in modo che questa grande affluenza, possa diventare una fonte di benessere, di economia, di occupazione e possa anche essere in totale sintonia con le popolazioni e la qualità della vita delle città, appunto il turismo sostenibile”. Che il turismo debba essere sostenibile, non mordi e fuggi, lo ha sottolineato anche la presidente di Enit spa Priante: “I numeri non bastano. Vogliamo turisti intelligenti, dedicati, che si affezionino, che spendano quello che devono spendere, che lascino al territorio una bella eredità, tornandosene a casa con straordinarie memorie”. (segue) (Ren)