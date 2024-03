Napoli: dalla Bmt la ricetta per turismo di qualità, puntare su ospitalità e formazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma per far sì che il turista torni a casa con un’esperienza indimenticabile e da condividere c’è bisogno che le comunità che ricevono i turisti lavorino sull’ospitalità. “Essenziale è il coinvolgimento delle comunità locali - ha spiegato Priante -. Se chi riceve il turista non è coinvolto, non è contento di ciò che gli sta attorno, non si ottengono dei risultati che possono durare a lungo: se il turista incontra delle resistenze da parte del luogo in cui è ospita poi non torna più”. A tal proposito Priante ha raccontato un aneddoto accadutole propio a Napoli: “Ero in taxi, stavo parlando al telefono e ho detto al mio interlocutore che avrei volentieri mangiato una sfogliatella calda. Il tassista mi ha sentito, si è fermato al suo bar di fiducia e mi ha offerto una sfogliatella. Ecco, questa è l’esperienza umana che io ricorderò sempre e che rende ospitale una comunità”. Tante luci, ma anche qualche ombra. I nodi li ha evidenziati Angioletto De Negri, patron di Progecta, azienda organizzatrice della 27ma edizione della Borsa mediterranea del turismo: "Il turismo dovrebbe essere un settore protetto, come la sanità, non dovremmo pagare gli stessi contributi che paga un'industria con margini molto più grandi - ha detto -. Ci sono questioni che il governo dovrebbe risolvere, si dovrebbe capire che questo è un lavoro delicato. Il turismo deve essere protetto perché è una linfa per tantissimi territori". "Dobbiamo continuare a credere nell'industria del turismo, ma perché non siamo supportati sempre come dovremmo? - ha aggiunto -. Napoli è diventata un fenomeno grazie anche alla Bmt, che è in forte crescita”. Sull’importanza della fiera, De Negri ha aggiunto: “Abbiamo bisogno ancora di molti spazi. Quest'anno c'è un padiglione che abbiamo aggiunto. La Bmt fa onore alla città di Napoli che è unica, può partire da Napoli un hub del turismo mondiale. Chiunque viene alla Bmt può fare incoming, outgoing, turismo di prossimità, materialmente può viverlo”. Sull’importanza della Borsa mediterranea del turismo si è espresso anche Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d'Italia e consigliere del ministro del Turismo, che si è anche soffermato sull’importanza della formazione nel settore turistico: “Per il governo Meloni quella della formazione giovanile è una priorità importantissima al punto da averne fatto un pilastro nel Piano strategico del turismo. Per rilanciare il comparto, inoltre, è necessario compiere una serrata lotta all'abusivismo e alla concorrenza sleale, due fenomeni dannosi e pericolosi che spesso penalizzano le aziende sane, nonché interi asset del nostro Paese”. “Gli operatori del turistico - ha concluso - sappiano che il governo c'è, che sta facendo la sua parte e che difenderà sempre questo settore così prezioso per una Nazione come l’Italia”. (Ren)