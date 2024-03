Caso Orlandi: Malan (Fd'I), auguri di buon lavoro a De Priamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Desidero, a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, rivolgere le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro al collega Andrea De Priamo, eletto oggi pomeriggio presidente della commissione d'inchiesta bicamerale sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Come ha avuto modo di spiegare lui stesso, la commissione lavorerà con sobrietà e responsabilità, all'insegna della trasversalità, per cercare di far luce sui fatti". Lo dichiara, in una nota, Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia.(Com)