- Libano: ambasciatore Francia presenta due proposte per riabilitazione porto Beirut - L'ambasciatore di Francia in Libano, Hervé Magro, ha presentato due proposte della strategia di riabilitazione del porto di Beirut durante una cerimonia tenutasi nella sede dell'amministrazione centrale del porto della capitale libanese. Lo riferisce l'agenzia di stampa libanese "Nna", secondo cui alla cerimonia erano presenti il primo ministro uscente, Najib Miqati, e il ministro uscente dei Lavori pubblici e dei Trasporti, Ali Hamiyé. Le proposte presentate dall'ambasciatore Magro riguardano l'organizzazione del porto e documenti tecnici che consentiranno di lanciare gare d'appalto per opere infrastrutturali prioritarie, da un lato, e una valutazione delle condizioni di sicurezza dell'area in linea con gli standard internazionali, dall'altro. Due società di ingegneria francesi, Artelia ed Egis, hanno elaborato una strategia di riabilitazione del porto che privilegia un approccio "pragmatico e realistico", con proposte tecniche operative che dovrebbero consentire progressi concreti: ricostruire le banchine danneggiate; migliorare il flusso del traffico all'interno del porto; solarizzare l'approvvigionamento energetico; ottenere risparmi significativi; e ottimizzare le entrate. Secondo Magro, "la cerimonia di oggi non è fine a se stessa. C'è ancora molto lavoro da fare". Le prossime fasi richiedono progressi su una serie di punti: in primo luogo, lo sgombero del porto per rendere sicura e disponibile l'area da riabilitare; in secondo luogo, è necessario garantire i fondi necessari per i lavori; infine, il chiarimento del quadro giuridico e normativo per modernizzare l'attività portuale e attirare un maggior numero di operatori privati. (segue) (Res)