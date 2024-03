© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cisgiordania: re Giordania ad Anp, serve coordinamento per evitare tensioni Gerusalemme - È necessario mantenere il coordinamento tra la Giordania e l’Autorità nazionale palestinese (Anp) per “evitare ogni possibile escalation a Gerusalemme (in Cisgiordania) e nella moschea di Al Aqsa”. È quanto ha affermato il re di Giordania, Abdullah II, durante un colloquio telefonico con il presidente dell’Anp, Mahmoud Abbas, durante il quale ha sottolineato che il Regno continuerà a impegnarsi per “evitare qualsiasi misura provocatoria israeliana in Cisgiordania”. Il re ha inoltre ribadito la necessità di "raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza il prima possibile, per alleviare le sofferenze della popolazione e garantire la consegna degli aiuti”. La Giordania sostiene pienamente il desiderio palestinese “di ottenere i propri legittimi diritti, nonché qualsiasi iniziativa in favore di una soluzione basata sui due Stati”, ha concluso Abdullah II. (Res)