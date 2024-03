© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Emirati accolgono con favore incontro tripartito tenuto al Cairo - Gli Emirati Arabi Uniti hanno accolto con favore i risultati dell’incontro tripartito libico che si è tenuto domenica 10 marzo al Cairo, in Egitto, presso la sede della Lega degli Stati arabi. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri emiratino in un comunicato. Alla riunione avevano partecipato i presidenti del Consiglio presidenziale libico (organo tripartito che svolge le funzioni di capo di Stato), della Camera dei rappresentanti (Parlamento libico con sede in Cirenaica) e dell'Alto consiglio di Stato (il "Senato" con sede a Tripoli) della Libia, rispettivamente Mohamed Menfi, Aguila Saleh e Mohamed Takala. Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha elogiato gli sforzi della Lega degli Stati arabi per favorire il dialogo tra le varie parti libiche al fine di raggiungere una soluzione politica per la Libia. Nel comunicato, il dicastero ha inoltre rinnovato la “ferma posizione” di Abu Dhabi nel chiedere la risoluzione della crisi in Libia, confermando il suo “pieno sostegno” a tutto ciò che rafforzi e preservi la sicurezza e stabilità del Paese nordafricano. (segue) (Res)