I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia: Parlamento europeo chiede a Commissione di chiarire motivi erogazione da 150 milioni di euro - Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato una risoluzione non vincolante in cui chiede alla Commissione di chiarire il motivo per cui ha scelto di erogare 150 milioni di euro di aiuti alla Tunisia, previsti nella misura speciale a favore del Paese nordafricano. Secondo gli eurodeputati "un'erogazione graduale basata sui traguardi o sugli obiettivi concreti raggiunti, avrebbe offerto la possibilità di sospendere ulteriori erogazioni in caso di una chiara erosione dei valori fondamentali". Nella risoluzione, il Parlamento invita la Commissione a chiarire in che modo ritiene che la Tunisia soddisfi i criteri sui valori fondamentali, come affermato nel suo documento d'azione, dove si parla di "progressi soddisfacenti" che giustificano l'erogazione del sostegno al bilancio. Nel testo, i deputati sottolineano anche il deterioramento dello Stato di diritto in Tunisia dal luglio 2021, come affermato in una risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2023, riguardante i recenti attacchi alla libertà d'espressione, ed esprimono dubbi sul rispetto dei principi relativi alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto nel Paese. (segue) (Res)