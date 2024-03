I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: intesa tra Sonatrach, Eni, ed Equinor per potenziare esplorazione e sviluppo idrocarburi - I rappresentanti di Sonatrach, la compagnia petrolifera nazionale dell'Algeria, della società italiana Eni e dell'azienda norvegese Equinor hanno firmato oggi un protocollo d'intesa per potenziare e ampliare la cooperazione nel settore dell'esplorazione e dello sviluppo delle risorse petrolifere. Una nota di Sonatrach riferisce in particolare che il protocollo firmato dalle tre parti “mira a delineare il quadro di cooperazione al fine di concludere accordi sugli idrocarburi nelle aree di interesse individuate a In Salah e In Amenas, sotto l'egida della legge sugli idrocarburi 19-13, che disciplina le attività nel settore”. Sonatrach e i suoi partner gestiscono i perimetri contrattuali di In Salah e In Amenas, situati rispettivamente nel centro e nell’ovest del Paese, sulla base dei contratti di associazione stipulati rispettivamente il 23 dicembre 1995 e il 29 giugno 1998. E’ prevista anche la realizzazione di “un programma di lavoro al fine di rilanciare le attività di esplorazione, valutazione e sviluppo del potenziale nelle regioni di In Salah e In Amenas, in sinergia con le strutture esistenti”. (segue) (Res)