I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Tunisia: almeno 38 feriti in un incendio al porto di Rades - Almeno 38 persone sono rimaste ferite a causa di un incendio divampato stamane nel magazzino di una società di distribuzione di carburanti nei pressi del porto di Rades, in Tunisia. Lo riporta l’agenzia di stampa “Tap”. Come ha riferito il portavoce del ministero dell’Interno della Tunisia, Faker Bouzghaya, i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le cause dell’incendio non sono ancora note. (segue) (Res)