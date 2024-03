© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: firmata lettera d'intenti con Med-Or per cooperazione culturale e scientifica - L’Algeria ha proceduto oggi alla firma di una lettera d’intenti per la cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione superiore, della ricerca scientifica e della formazione professionale con la Fondazione italiana Med-Or, del gruppo industriale Leonardo, specializzata nella cooperazione con il Medio Oriente e Mediterraneo. Lo riporta un comunicato dell’ambasciata di Algeria in Italia. La cerimonia della firma si è svolta presso la sede di Med-Or, alla presenza dell'ambasciatore di Algeria in Italia, Abdelkarim Touahria, in rappresentanza della parte algerina, e del presidente della Fondazione ed ex ministro dell'Interno Marco Minniti, in qualità di rappresentante della parte italiana. (Res)