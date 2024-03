I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cultura: Sangiuliano, Capitale 2026 per L'Aquila è opportunità per guardare avanti dopo sisma - L'Aquila ha una grande tradizione storica credo che il progetto si espanderà a tutto l'Abruzzo. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine della cerimonia di proclamazione della città vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2026, nella Sala Spadolini della sede del dicastero in via del Collegio Romano, a Roma. "Parliamo di una Regione che ha dato i natali a Benedetto Croce, nato a Pescasseroli, e ai fratelli Spaventa, nati a Bomba. Quindi questa città ha tanti valori culturali da esprimere, ed è un'occasione per farli conoscere. "Non conosco il ragionamento con cui la commissione, assolutamente autonoma e indipendente dalla mia persona, è arrivata a questa decisione - ha aggiunto -. Può darsi che la commissione, come fu nel caso dell'assegnazione diretta a Bergamo e Brescia, che tanto avevano sofferto per il Covid, abbia valutato la conclusione delle ferite de L'Aquila e la necessità di guardare avanti", ha concluso. (segue) (Rin)