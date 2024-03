I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Equita: Vismara, risultati 2023 sono grande prova di resilienza - Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2023: “aver registrato una crescita dei ricavi (+2 per cento) e dell'utile netto (+5 per cento) in un anno così complesso per le banche d'affari di tutto il mondo è una grande prova di resilienza”. Lo ha dichiarato Andrea Vismara, Amministratore delegato di Equita, commentando i risultati al 31 dicembre 2023. “Questo ci permette di continuare a premiare i nostri azionisti con un dividendo di 0,35 euro per azione, in linea con l'anno passato, e consolidare il nostro ruolo di primaria banca d'affari al fianco di imprenditori, investitori, aziende ed istituzioni. La performance del gruppo dimostra che la qualità dei ricavi è significativamente migliorata negli anni", ha sottolineato. (segue) (Rin)