Imprese: Iveco guarda al 2028 con ricavi previsti di 19 miliardi di euro e nuove partnership

- Iveco guarda ai prossimi anni con il segno più. I ricavi netti previsti dal Gruppo al 2028 sono di 19 miliardi di euro e l'adjusted net income è di 0,9 miliardi di euro. Sono queste le previsioni presentate da Iveco durante il Capital markets day in corso oggi a Torino. Il Gruppo investirà oltre 5,5 miliardi di euro dal 2024 al 2028 e si focalizzerà su tre aree chiave: transizione energetica, intelligenza artificiale e guida autonoma. Iveco ha anche annunciato due partnership con Ford Otosan, sulle cabine per i mezzi pesanti e con Hyundai Motor company, sui veicoli elettrici. Sul fronte della sostenibilità, entro il 2026 Iveco punta ad arrivare al 100 per cento dell’elettricità totale consumata prodotta da fonti rinnovabili. La scadenza di questo obiettivo è stata anticipata dal 2030 al 2026. Il nuovo piano non prevede la presenza di Magirus, che verrà ceduta a Mutares con il completamento dell'operazione previsto entro gennaio 2025. (segue) (Rpi)