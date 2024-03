© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: migliaia di agricoltori manifestano a Nuova Delhi per prezzi minimi garantiti sui raccolti - Migliaia di agricoltori indiani hanno manifestato oggi a Nuova Delhi per chiedere prezzi minimi garantiti sui raccolti e sgravi sulle bollette elettriche. La manifestazione odierna si è tenuta dopo che per settimane i coltivatori sono stati tenuti dalle forze dell’ordine fuori dalla capitale dell’India. L’accesso alla città è stato consentito a condizione che non ci fossero trattori e che i manifestanti non portassero con sé bastoni e altri corpi contundenti. È stato, inoltre, posto un limite di partecipazione di 5.000 persone. La manifestazione, organizzata dal Fronte unito degli agricoltori a un paio di mesi dalle elezioni politiche, si è tenuta a Ramlila Ground, un ampio terreno tradizionalmente utilizzato per le feste religiose. (segue) (Res)