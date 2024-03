© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Sharif riceve capo governo Khyber Pakhtunkhwa, primo contatto con un dirigente Pti - Il capo del governo della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, Ali Amin Gandapur, del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), è stato ricevuto dal primo ministro, Shehbaz Sharif, della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N). L’incontro si è svolto ieri a Islamabad, pochi giorni dopo il rifiuto di Gandapur di partecipare alla cerimonia del giuramento di Sharif. Il colloquio, durato circa un’ora, è stato il primo tentativo di disgelo tra i due partiti, dopo le vicende giudiziarie che hanno comportato l’esclusione del leader del Pti, l’ex premier Imran Khan, dalle ultime elezioni, alle quali, sempre per questioni legali, i suoi candidati si sono presentati come indipendenti. Gandapur è confondatore del Pti e, secondo il quotidiano “Dawn”, è improbabile che abbia incontrato Sharif senza il consenso di Khan, recluso da mesi nel carcere di Adiala. (segue) (Res)