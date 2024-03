© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: ministro Finanze riceve missione Fmi, al via seconda revisione Accordo stand-by - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha iniziato oggi la seconda revisione dell’Accordo stand-by (Sba) col Pakistan. La missione dell’Fmi è stata ricevuta oggi dal ministro delle Finanze pachistano, Muhammad Aurangzeb, a Islamabad. Lo riferisce un comunicato del ministero, che ieri aveva annunciato l’imminente inizio della revisione (14-18 marzo). Aurangzeb, si legge nella nota, ha assicurato l’impegno del governo a lavorare con l’Fmi all’agenda di riforme per la stabilità economica e la crescita del Paese. Il capo missione, Nathan Porter, si è congratulato col ministro per la recente nomina. Le discussioni hanno riguardato gli indicatori macroeconomici, le misure di consolidamento fiscale, le riforme strutturali, il settore dell’energia e la governance delle società pubbliche. (segue) (Res)