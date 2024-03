© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan: in partenza per la Siria il primo gruppo di caschi blu destinati alle Alture del Golan - Parte oggi per Damasco il primo gruppo di 139 militari del Kazakhstan che saranno impiegati dalle Nazioni Unite nel quadro della missione di mantenimento della pace sulle Alture del Golan, al confine con Israele. Lo riporta l'agenzia di stampa "Kazinform" dando notizia di una cerimonia tenuta oggi ad Almaty, nel sud del Paese. Il gruppo di militari in partenza oggi resterà in Siria per un periodo di un anno, con il ministero della Difesa di Astana che sarà incaricato di garantire rifornimenti, armi e rotazione di personale. La missione Onu è in corso dagli anni Settanta del secolo scorso. Il contingente kazakho sarà incaricato di monitorare la presenza di militari israeliani e siriani nell'area, di effettuare pattugliamenti, erigere posti di controllo e garantire assistenza ai civili. (segue) (Res)