Lavoro: Barzotti (M5s), da governo no risposte su crisi distretto calzaturiero Vigevano

- La risposta del ministero del Lavoro "alla mia interrogazione in 11esima commissione alla Camera sulla crisi del distretto calzaturiero di Vigevano, e in particolare del calzaturificio Moreschi, è stata del tutto insoddisfacente". Lo scrive in una nota la capogruppo del M5s in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. "Parliamo di un marchio di prestigio nel settore delle calzature di lusso a livello nazionale e internazionale, nonché l'ultimo calzaturificio vigevanese a produrre con il proprio marchio. Il licenziamento collettivo di altri 59 operai è una situazione gravissima, e il fatto che il governo non abbia proposto soluzioni è inaccettabile - aggiunge -. La mancata convocazione delle parti sociali e dell'azienda in regione per trovare una soluzione è altrettanto preoccupante. Se la Lombardia è terra di impresa e lavoro, ci si attivi subito per evitare la chiusura di uno dei suoi fiori all'occhiello. Contestualmente, nelle commissioni Lavoro e Attività produttive va avviato quanto prima l'iter della nostra proposta di legge, firmata da Emma Pavanelli, sul cosiddetto workers buyout", conclude Barzotti.(Com)