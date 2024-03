Gaza: ministri Esteri di Egitto e Spagna discutono degli sforzi per porre fine a guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Egitto e Spagna, rispettivamente Sameh Shoukry e Jose Manuel Albares, hanno discusso al Cairo degli sforzi per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza e migliorare l’accesso degli aiuti umanitari. Lo riporta il quotidiano egiziano “Al Shorouk”. Oggi i due ministri hanno tenuto un incontro bilaterale e hanno presieduto una riunione allargata alle delegazioni dei due Paesi. Durante una conferenza stampa congiunta, Albares ha affermato che l’Egitto “è un amico e partner importante per la Spagna”, sottolineando che “svolge un ruolo importante nella crisi nella Striscia di Gaza e anche nel continente africano”. In merito all’attuale situazione a Gaza, dove Israele ha avviato le operazioni militari a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas, Albares ha detto: “Siamo in stretto contatto con il ministero degli Esteri egiziano e difendiamo la pace. Ribadisco l’importanza del ruolo dell’Egitto nei negoziati per il cessate il fuoco e per la definizione di un quadro che consenta alla Palestina di sopravvivere”. Il ministro spagnolo ha inoltre spiegato che durante i colloqui di oggi “sono state discusse le relazioni bilaterali” e “sono state scambiate esperienze e visioni a tutti i livelli bilaterali”. “Abbiamo buoni rapporti a livello economico e abbiamo parlato di nuove aree in cui potrebbe essere sviluppata la cooperazione”, ha affermato Albares. (segue) (Cae)