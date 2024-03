Giustizia: Gianassi (Pd), su separazione carriere governo schizofrenico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio di un nuovo disegno di legge del governo sulla separazione delle carriere è una presa in giro che serve solo a nascondere le divisioni interne alla maggioranza e a rinviare il dibattito in corso alla Camera". Lo afferma il capogruppo democratico nella commissione Giustizia di Montecitorio, Federico Gianassi, che sottolinea come "la volontà di eludere il dibattito e prendere tempo è confermata dall'interruzione dei lavori in commissione Affari costituzionali del testo base sulla separazione delle carriere". (segue) (Rin)