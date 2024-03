Nepal: governo comunica morte di altri 7 connazionali arruolati nelle forze armate russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Nepal ha confermato la morte di altri sette connazionali arruolati nelle forze armate russe per combattere in Ucraina. In un comunicato il dicastero ha reso noti i nomi dei deceduti (Purna Bahadur, Nabin Shahi, Padam Bahadur Ghimire, Ganga Ram Adhikari, Jit Bahadur B.K., Sanjaya K.C. e Sundar Moktan), senza fornire ulteriori dettagli, e ha ricordato che non è consentito l’arruolamento in eserciti stranieri, salvo quelli di Paesi con cui ci sono accordi in tal senso, e che il nulla osta per i viaggi in Russia viene concesso solo a funzionari governativi, titolari di borse di studio, professionisti e imprenditori. Il ministero ha assicurato che proseguono gli sforzi diplomatici per ottenere dalla Russia il rimpatrio dei cittadini nepalesi arruolati, le cure per quelli feriti e i risarcimenti per le famiglie dei morti. Prima di oggi il governo ha reso noti i nomi di altri 14 deceduti. (segue) (Inn)