Nepal: governo comunica morte di altri 7 connazionali arruolati nelle forze armate russe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 marzo il nuovo ministro degli Esteri, Narayan Kaji Shrestha, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo della Russia, Sergej Lavrov. I due ministri hanno discusso di vari aspetti delle relazioni bilaterali tra cui la questione dell’arruolamento di cittadini nepalesi nelle forze armate russe. Shrestha, si legge in un comunicato del suo ministero, ha chiesto di accelerare la restituzione delle salme, il pagamento degli indennizzi alle famiglie dei deceduti e il rimpatrio dei nepalesi arruolati. Shrestha ha ringraziato per l’avvio delle procedure di risarcimento, chiedendo di concluderle il più presto possibile. Lavrov si è congratulato con l’interlocutore per l’insediamento e ha assicurato risposte alle preoccupazioni nepalesi. Inoltre, ha espresso la volontà di Mosca di collaborare con Katmandu su vari fronti, tra cui il commercio, il turismo e la cultura. (segue) (Inn)