Nepal: governo comunica morte di altri 7 connazionali arruolati nelle forze armate russe (3)

- Il 27 febbraio il precedente ministero degli Esteri del Nepal, Narayan Prakash Saud, ha incontrato un gruppo di familiari di cittadini che si sono arruolati nelle forze armate della Russia. Il ministro ha assicurato che il governo sta facendo ogni sforzo diplomatico per rimpatriare i connazionali arruolati e che è in costante comunicazione con quello russo, al quale sta chiedendo anche di restituire i cadaveri, oltre che di cessare l’arruolamento dei nepalesi. In quell’occasione, come riferito dal quotidiano “The Kathmandu Post”, il ministro ha reso noto che il governo ha ricevuto 224 richieste di intervento per rimpatriare connazionali al servizio dell’Esercito russo in Ucraina. Il numero complessivo degli arruolati, tuttavia, è incerto. (segue) (Inn)