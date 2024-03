Nepal: governo comunica morte di altri 7 connazionali arruolati nelle forze armate russe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista Kirtu Bhandari, che guida una campagna avviata dalle famiglie degli arruolati per spingere il governo a far luce sulla situazione, ha dichiarato la settimana scorsa al quotidiano “The Kathmandu Post” di avere informazioni su più di 620 nepalesi arruolati nelle forze armate russe almeno 20 morti; i feriti sono 116 e i dispersi 274. Bhandari ha aggiunto che undici dei connazionali attualmente al servizio nell’esercito della Russia hanno fatto richiesta del passaporto russo. I numeri non coincidono con quelli ufficiali, che comunque, per ammissione del governo, non sono completi, tanto che Katmandu ha chiesto a Mosca chiarimenti. Il fenomeno ha destato l’attenzione anche della stampa internazionale, con stime che arrivano a migliaia di persone coinvolte. (segue) (Inn)