Nepal: governo comunica morte di altri 7 connazionali arruolati nelle forze armate russe (5)

- Secondo una stima riferita recentemente dalla “Cnn” sulla base di “molteplici fonti”, sono almeno 15 mila, in linea con quelli stimati dall’esponente del Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) ed ex ministro degli Esteri Bimala Rai Paudyal, che all’Assemblea nazionale, la camera alta, ha parlato di 14-15 mila arruolati. L’emittente statunitense ha intervistato reduci e attivisti sociali apprendendo che almeno 2.000 famiglie stanno cercando di mettersi in contatto con i loro cari di cui non hanno notizie. Ad attrarre i mercenari stranieri è un “pacchetto” comprendente una retribuzione di 2.000 dollari al mese e un iter rapido per ottenere il passaporto russo. Secondo dati della Banca mondiale, il Nepal aveva un prodotto interno lordo pro capite di 1.336 dollari nel 2022. Il passaporto nepalese è tra quelli che meno consentono la libertà di viaggio stando all’indice elaborato dalla società di consulenza Henley & Partners. (segue) (Inn)