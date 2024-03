Medio Oriente: Casa Bianca, sanzioni a coloni responsabili di violenza contro palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni annunciate dagli Stati Uniti sono rivolte a tre coloni responsabili di atti di violenza contro civili palestinesi e anche israeliani. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Le autorità di Washington hanno annunciato oggi nuove sanzioni contro tre cittadini israeliani e due entità legali, per il coinvolgimento in atti di violenza contro i civili palestinesi in Cisgiordania. (Was)