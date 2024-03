Veneto: assessore Formazione, impresa simulata efficace modalità per tradurre conoscenze in competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, in mattinata è intervenuta a Jesolo al taglio del nastro della fiera 'Simulinfiera 2024', giunta alla sua XIII edizione. La Fiera internazioanale è dedicata alle imprese simulate. "L'impresa simulata - ha sottolineato - è un'efficace modalità per misurare la capacità dei ragazzi di tradurre le conoscenze teoriche in competenze pratiche, ingegnandosi nel fornire risposte operative per casi aziendali. Jesolo, con la Fiera internazionale delle imprese simulate 'Simulinfiera', si conferma non solo capitale del turismo ma anche capitale della formazione. I giovani a Jesolo possono trovare tutta la filiera verticale per una formazione professionalizzante. Proprio qui abbiamo la sede principale dell'Its Academy Turismo Veneto che offre un'alta formazione specialistica con sbocchi occupazionali diretti sul territorio. Un successo - ha concluso - vedere oltre 1.500 studenti di una quarantina di istituti scolastici provenienti da tutta Italia ed Europa, arrivati a Jesolo per prendere parte a questa palestra dell'imparare facendo, affinando la capacità di lavorare in gruppo, mettendo in pratica le competenze apprese in classe attraverso 65 piccole e medie imprese simulate da gestire nei vari aspetti pratici". (Rev)